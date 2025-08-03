Общество

Троих бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения воинского долга, выявили в Пскове

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории города Пскова провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

В результате проверили 18 граждан. Среди указанных лиц выявлено трое мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем они доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.