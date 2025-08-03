Общество

В Пскове 82% студентов дневных отделений вузов уверены, что должны параллельно работать — опрос

Студенты вузов уверены в необходимости совмещать учебу на дневном и работу чаще своих родителей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие выпускники и студенты дневных отделений вузов, родители студентов и абитуриентов 2025 года.

82% обучающихся в вузах на дневных отделениях уверены, что должны работать. Причем чаще студенты придерживаются мнения, что подойдет занятость в любой сфере (42%). О том, что нужно стараться совмещать учебу в вузе и труд в профильной сфере, говорят 40% студентов.

Среди родителей студентов дневных отделений и абитуриентов 2025 года больше тех, кто придерживается мнения, что работать надо по специальности: 33% против 25% считающих, что студенту можно работать где угодно. Среди горожан, закончивших дневные отделения вузов, примерно поровну придерживающихся обеих точек зрения: 27% призывают работать только по специальности, 26% — на любой работе.

В том, что студенты не должны работать, а должны все силы посвящать учебе, уверены 32% выпускников дневных отделений, 26% родителей студентов и абитуриентов 2025 года и лишь 8% самих студентов.