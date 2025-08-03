Общество

Компании Псковской области чаще приглашают на работу соискателей из своего региона — аналитики

Анализ почти 97 тысяч приглашений, которые работодатели Псковской области направили с начала 2025 года, показывает: местные компании в первую очередь отдают предпочтение соискателям из своего региона. Более 81 тысячи, или почти 84% от общего объёма — была отправлена жителям Псковской области, выяснили эксперты hh.ru.

На втором месте по популярности у местных работодателей — соискатели из Санкт-Петербурга: им было направлено почти 2,7 тысячи приглашений, что составляет 2,8% от общего количества. Замыкают тройку жители Москвы, получившие почти 2 тысячи предложений (2%).

Чаще всего работодатели Псковской области ищут специалистов за пределами региона в IT-сфере — 88% приглашений в этой категории направлены иногородним кандидатам. Также высока доля приглашений для соискателей из других городов в направлениях искусства, развлечений и массмедиа (87%), маркетинга и PR (80%), а также стратегии и инвестиций (75%). Реже всего местные компании приглашают иногородних специалистов на позиции в автобизнесе, логистике, туризме, общепите и страховании, а также на должности продавцов, кассиров и обслуживающего персонала.

Интересно, что и сами айтишники из Псковской области входят в тройку специалистов, которые чаще других получают предложения от компаний из других регионов — таких оказалось 87%. Подобная динамика может свидетельствовать, с одной стороны, о высокой востребованности цифровых специалистов, а с другой — о повышенной избирательности работодателей и высокой конкуренции в этой сфере по всей стране.