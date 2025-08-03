Общество

У некоторых лесных озер нашествие людей напоминает экологическую катастрофу — псковские спасатели

В этом году лето на Псковскую землю пришло поздно, только в конце июля-августе наступила по-настоящему теплая солнечная погода, и население города Пскова и Псковской области потянулось к воде. Некоторые люди только сейчас начали купаться в реках или озерах. В выходные дни самые популярные пляжи оказываются переполненными. За городом, кроме псковичей, отдыхают у водоемов и жители Петербурга, которые раскинули по берегам лесных озер палатки и заставили берега своими машинами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества спасания на водах Нина Клещова.

Фотографии: Псковское отделение ВОСВОД

Сотрудники ВОСВОД тоже активизировали свою работу. Ведь известно старинное осводовское правило: лучше предупредить происшествие, чем потом проводить спасательные работы и хорошо, если все обходится без трагедий. Общественные инспекторы Псковского отделения «Всероссийского общества спасания на водах» по мере собственных сил, а также совместно с администрацией города Пскова, инспекторами ГИМС патрулируют «дикие» и организованные пляжи, проводят беседы со взрослыми, детьми и подростками по правилам поведения у воды, раздают памятки. Особенно активно занимается профилактической и предупредительной работой ВОСВОД общественный инспектор С. Е. Лысанова. «В прошлом школьный учитель, Светлана Евгеньевна умеет находить общий язык с детьми и подросткам. Она знает, что сказать и взрослым, как вежливо и настойчиво предупредить об опасности. Также Г. В. Иванов, который особенно неравнодушно относится к проблемам безопасности на водоемах и в свободное время, по мере возможности, патрулирует "дикие" пляжи на собственном автомобиле», - рассказала Нина Клещова.

«У некоторых лесных озер, например, у Ужинского озера Гдовского района, нашествие людей напоминает экологическую катастрофу, что наблюдалось в жаркий день 3 августа. Везде дымили костры, мусора было очень много. И после выходных будет еще больше. Так как не все склонны за собой убирать, нужно было давно ввести ограничительные меры», - добавила председатель регионального отделения ВОСВОД.

Нина Клещова отмечает, что у многих людей еще существует потребительское отношение к природе: «После нас хоть потоп», считают они. А вот восводовцы Невельского района во главе с Г. М. Мурашовой, председателем Невельского отделения, так не считают. Они ежегодно приводят в порядок места купания озера Исцо в деревне Чернецово и реки Уща. Очищают дно от мусора, косят траву, ставят скамейки.

Нина Клещова добавляет, что культурному поведению в природе нужно учить с детства. Это прекрасно понимает председатель Пушкиногорского отделения ВОСВОД Павел Григорьев. Всю свою жизнь он учит и воспитывает школьников. В настоящее время он работает в военно-патриотическом клубе «Авангард», где, особенно в летнее время, большое внимание уделяет обучению подростков правилам поведения у воды, методам оказания первой помощи утопающим и навыкам управления плавательными средствами. Под руководством Павла Григорьева в Пушкиногорском районе создан общественный спасательный пост на озере Петровском, который работает на самооокупаемости все лето в солнечные дни.

Председатель Великолукского отделения ВОСВОД предпочитает вести работу по профилактике несчастных случаев на водоемах не только в ходе патрулирования, на которое он отправляется вместе с инспекторами ГИМС, но и тесно сотрудничает с местными газетами, где часто выходят его статьи, в которых он убедительно просит сограждан быть осторожными на воде.

ВОСВОД постоянно предупреждает граждан: будьте осторожны на воде, заключила Нина Клещова.