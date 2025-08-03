Псковский отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»

Можно сказать, да! Только вместо обычного лотерейного — у вас будет билет на концерт «Казанова», и он автоматически становится вашим шансом на крутые призы.
Напоминаем:
15 августа в 19:00 на террасе отеля состоится особенный концерт с участием Альберта Жалилова, заслуженного артиста Татарстана, звезды программы «Романтика романса» и исполнителя, который умеет тронуть до глубины души. Вместе с ансамблем «Экспромт-квинтет» он проведёт гостей по музыкальному маршруту от России до Италии и Франции.
А теперь — самое интересное: каждый, кто купит билет на концерт, участвует в розыгрыше:
Победителей выберут накануне концерта, 14 августа.
Успейте купить «лотерейный билет». Количество мест ограничено!
Все подробности о розыгрыше здесь.
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