Общество

Ряды псковских сотрудников МЧС пополнили выпускники ведомственных вузов

На службу в Главное управление МЧС России по Псковской области поступили молодые лейтенанты, только что закончившие обучение в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС Псковской области. Совсем скоро они приступят к исполнению служебных обязанностей в управлении надзорной деятельности и профилактической работы.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС Псковской области

Новоиспечённых сотрудников поприветствовал и дал напутствие начальник Главного управления Сергей Лаврухин.

Чтобы выпускники знали особенности региона, в котором будут служить, их познакомили с историей Псковской области на территории Кремля.

«Мы поздравляем молодых специалистов и желаем им успехов в работе, профессионального роста и благополучия. Пусть ваш труд будет направлен на благо общества и защиту людей!» - добавили в ГУ МЧС Псковской области.