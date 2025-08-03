Общество

Причины замора рыбы в реке Усвяча устанавливают в Усвятском округе

В Усвятском муниципальном округе появились обращения по замору рыбы в реке Усвяча. Об этом сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

Глава округа отметил, что вопрос взят под контроль. Информация доведена до министерства природных ресурсов и экологии Псковской области. Сейчас проводятся мероприятия по установлению причин бедствия.

С учётом погодных условий можно предположить, что замору способствовали обильное выпадение осадков, повышение температуры воды, биологическое разложение водной растительности, и как следствие, снижение концентрации растворенного кислорода в воде, продолжил глава округа.

«‎Дождёмся официальных результатов. Буду держать вас в курсе событий», - добавил Дмитрий Петров.