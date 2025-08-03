Общество

День деревни отметили жители в псковского Солоново

Праздник малой Родины отметили жители Солоново, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Вместе с главой сельского поселения Натальей Волковой и заместителем председателя районного Собрания депутатов Виктором Герасимовым поздравили жителей с праздником, поблагодарили за их труд, общественную активность и неравнодушие к жизни родного населенного пункта», - сообщила Наталья Федорова.

Она выразила особые слова уважения и признательности за совместную работу активистам местного ТОС «Солоново».

«В этом году благодаря участию в региональном и муниципальном конкурсе грантов им удалось привлечь на свою территорию 700 тысяч дополнительных средств, которые направлены на ремонт дороги, обеспечение безопасности и озеленение пожарного водоёма. Жителям Солоново в этот праздничный день от души желаю доброго здоровья, благополучия, успехов, мирного неба над головой!» - заключила глава района.