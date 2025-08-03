Общество

Пациенты могут остаться без современной терапии

Риски снижения доступности препаратов и увеличения расходов на их приобретение пациенты увидели в правиле «второй лишний», которое полноценно вступает в силу в России с сентября 2025 года. Такие опасения выразили представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) в письме в правительство.

Согласно правилу, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться как иностранные, пишут «Известия».

«В перечень таких препаратов планируется включить наркотические и психотропные лекарства, препараты крови, а также 215 позиций из действующего перечня стратегически значимых лекарств», — уточняется в документе.

Предлагаемое ограничение существенно снизит ежегодную экономию на торгах и, с учетом ежегодного роста потребности в лекарственном обеспечении, неизбежно приведет к увеличению расходов здравоохранения и искусственной монополизации производства лекарств, считают в ВСП.

Внедрение правила может привести к перебоям с поставками, ограничению ассортимента и снижению доступности современной терапии для пациентов, подчеркнул сопредседатель ВСП Ян Власов. А любая задержка в предоставлении препарата или его резкая замена негативно отражается на состоянии больных по некоторым категориям социально значимых заболеваний, подчеркнул эксперт.

