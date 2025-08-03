Общество

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики на невельской «Вахте памяти»

Медаль «За боевые заслуги» нашли поисковики на пятый день международной молодежной «Вахты памяти» «Невельский фронт-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении ООД «Поисковое движение России».

Видео: «След "Пантеры"»

На территории Невельского муниципального округа с 1 по 10 августа проходит международная молодежная «Вахта памяти» «Невельский фронт 2025». В мероприятии принимают участие около 250 представителей поискового сообщества России и Беларуси.

Напомним, территорию для «Вахты Памяти» также готовят Локнянском округе.