Общество

Традиционная акция «Собери ребёнка в школу» продолжается в Псковской области

Жители Псковской области приносят в приёмные «Единой России» тетради, ручки, рюкзаки – всё, что поможет уверенно начать учебный год тем детям, которые нуждаются в поддержке. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Акция «Собери ребёнка в школу» продолжается. Осталось ещё немало семей, которым нужна поддержка. Особенно – семьям участников СВО, детям из новых регионов, многодетным.

Принести школьные принадлежности можно по адресам местных отделений партии:

Псков – улица Гоголя, 9;

Великие Луки – улица Карла Либкнехта, 9/14.

Адреса в районах можно посмотреть здесь.

Подать заявку на участие в акции можно до 1 сентября — на сайте партии или в региональных исполкомах и общественных приёмных «Единой России».