Общество

В июле 11 женщин в Псковской области стали мамами в пятый раз

За июль в Псковской области родился 361 ребенок, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском клиническом перинатальном центре.

В Псковском клиническом перинатальном центре за месяц появились на свет 278 малышей. Родились 148 мальчиков и 130 девочек. Среди них 4 двойни.

В Великолукском родильном доме за июль появился на свет 81 малыш. Из них 43 мальчика и 38 девочек.

Как рассказали в перинатальном центре, 63 женщины в июле в Псковской области стали многодетными мамами, родив третьего ребенка. В 26 семьях появился четвертый малыш; 11 женщин стали мамами в пятый раз; 6 родили шестого ребенка, 2 мамы – седьмого, 1 женщина – восьмого и 1 - одиннадцатого.

«Дорогие мамы и папы! Спасибо, что доверяете нам самые важные моменты своей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, уюта и много-много радостных улыбок. Пусть ваши семьи растут, а дома всегда будут наполнены теплом и любовью!» - добавили в Псковском клиническом перинатальном центре.