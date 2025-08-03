Общество

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России празднуется сегодня

Ежегодно 7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Сама Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре — это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО после реорганизации, 7 августа 2004 года, согласно Указу Президента Российской Федерации № 1013.

В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась гораздо раньше — с первых лет становления советской власти в стране.

Сегодня эта Служба (Спецсвязь ФСО России) обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент России, члены правительства РФ, сотрудники дипломатических представительств за рубежом.

Также эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

Кроме того, в ведении службы — обеспечение высших органов власти новейшими средствами связи, вычислительной и оргтехникой, аудио– и видеоаппаратурой, программными продуктами. Интересно, что это подразделение активно участвует в создании системы электронного документооборота и даже проводит мониторинги, замеряя данные по общественно-политическим и социально-экономическим процессам, пишет calend.ru.

Сотрудникам службы спецсвязи необходимо уметь оперировать любыми системами связи и информации, одновременно развивая и обеспечивая их информационную безопасность в любых условиях. Поэтому не удивительно, что служба спецсвязи — одна из самых закрытых спецструктур государства, и День её образования отмечается не так широко, как профессиональные праздники других сотрудников государственного аппарата России.