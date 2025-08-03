Общество

Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», или «Жужжалка», поскольку «информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам».

«Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством», - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о создании радиостанции.

Ранее, как сообщало RT, Роскомнадзор прокомментировал работу радиостанции, отметив, что «информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», пишет РИА Новости.

УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».