Квадрокоптеры, цифровые камеры и мотоциклы передали Минобороны псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни передали на нужды СВО конфискованные товары стоимостью около 150 миллионов рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

Таможенники передали 297 цифровых камер, 229 коллиматорных и оптических прицелов, 70 преобразователей напряжения, 55 роутеров, 71 платформу для крепления пластиковой кобуры, 200 детекторных труб для определения содержания ядовитых газов, четыре электрических мотоцикла, колеса для легковых автомобилей различных моделей, металлопластиковые трубы, строительные инструменты, бытовую технику и другие товары, перемещаемые физическими и юридическими лицами через границу Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил.

Физические и юридические лица нарушили таможенное законодательство и признаны виновными. Назначены наказания, товары конфискованы.

Таможня передала военным в установленные законом сроки товары, признанные судом собственностью государства.