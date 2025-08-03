Общество

На территории двух районов Псковской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу

На территории двух районов Псковской области управление Россельхознадзора установило карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Пустошкинского района в границах лесных насаждений Забельского участкового лесничества выявлена популяция карантинного объекта – черного соснового усача (Monochamusgalloprovincialis O.), что подтверждается данными лабораторных исследований, проведенными в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С целью предотвращения распространения вредителя леса ведомством установлена карантинная фитосанитарная зона общей площадью 17550 га и введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных насаждений Пустошкинского и Себежского районов. Также разработана программа локализации и ликвидации популяции черного соснового усача.

Стоит напомнить, что при вывозе с территории карантинной фитосанитарной зоны лесопродукция должна сопровождаться карантинным сертификатом, удостоверяющим отсутствие в ней карантинных объектов. На территории Псковской области действующими остаются 3 карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу на общей площади 8053,4 га в Великолукском, Невельском и Себежском районах.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.