Общество

В Испании обнаружили останки жертв каннибалов времен бронзового века

08.08.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Исследователи обнаружили в пещере Эль-Мирадор в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании останки одиннадцати мужчин, женщин и детей, которые стали жертвами древних каннибалов примерно 5,7 тыс. лет назад. Их открытие говорит в пользу сохранения подобных традиций в бронзовом веке, сообщила пресс-служба Каталонского института человеческой палеоэкологии и социальной эволюции (IPHES).

«В данном случае мы имеем дело явно не с неким погребальным обрядом или последствиями длительного голода и нехватки пищи. Собранные нами свидетельства говорят о том, что данный случай каннибализма произошел в результате эпизода межгруппового насилия, участниками которого предположительно были соседние сообщества фермеров или скотоводов», - пояснил научный сотрудник IPHES Франсеск Мархинедас, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечает Мархинедас, антропологи при проведении раскопок в отложениях времен неолита и последующих исторических эпох часто наталкиваются на останки древних людей, которые несут следы различных манипуляций, потенциально связанных с каннибализмом. Подобные находки и заявления часто вызывают споры среди ученых, так как далеко не всегда эти останки дают ответ о том, кем были жертвы каннибалов и с какой целью они поступали подобным образом - в силу религиозных соображений, в рамках военного конфликта или ради добычи пищи.

Испанским антропологам впервые удалось раскрыть полный контекст для одного из подобных инцидентов, который произошел примерно 5,7 тыс. лет назад в пещере Эль-Мирадор на севере современной Испании в начале бронзового века. На ее территории ученые обнаружили несколько сотен обожженных костей со следами порезов и укусов, это были останки как минимум 11 человек, в том числе детей.

Последующий изотопный и химический анализ этих останков указал на то, что все их обладатели были представителями одного и того же местного племени фермеров или скотоводов, которые погибли практически в одно и то же время, с разницей в несколько дней. Как отмечают исследователи, характер повреждений этих костей и их расположение исключают версию о том, что в этом случае каннибализм носил ритуальный характер или был связан с острым недостатком пищи, пишет ТАСС.

Мархинедас и другие ученые считают, что эти древние люди были участниками некого межгруппового конфликта, по итогам которого потерпевшая поражение группа древних испанцев была полностью уничтожена и съедена. Вместе с другими открытиями возможных следов каннибализма в горах Сьерра-де-Атапуэрка это свидетельствует в пользу наличия и длительного сохранения подобных традиций даже во время бронзового века, после появления первых очагов цивилизации и проникновения фермерства и скотоводства в Европу, считают антропологи.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 146 человек
