За неделю в Псковской области клещи покусали более 70 человек

С 31 июля по 6 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 73 человека, в том числе 17 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

С начала сезона от клещей пострадали в регионе 2 687 человек, в том числе 688 детей.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 7 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 687 человек) на 10,5% меньше, в том числе детей (688) – на 6,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 годов ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2 037 человек, в том числе детей – 581.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 2 951 клещ, из них снятых с пострадавших – 2 065 (за неделю 49), из природных биотопов – 886.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,07%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 22,3%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 1,73%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,25%.

В 2025 году зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита у двух взрослых и одного ребенка, пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-июль 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 3 774 человека, в том числе 312 детей, ревакцинированы 2 067 человек, в том числе 100 детей.

В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове

Исследование только на клещевой вирусный энцефалит: улица Гоголя, 21А, вход со двора, телефон для справок: 8(8812) 66-42-91.

