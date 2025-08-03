За неделю в Псковской области клещи покусали более 70 человек

С 31 июля по 6 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 73 человека, в том числе 17 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.
Фотография: Freepik / автор erik-karits-2093459
С начала сезона от клещей пострадали в регионе 2 687 человек, в том числе 688 детей.
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 7 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 687 человек) на 10,5% меньше, в том числе детей (688) – на 6,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 годов ковидного периода).
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2 037 человек, в том числе детей – 581.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 2 951 клещ, из них снятых с пострадавших – 2 065 (за неделю 49), из природных биотопов – 886.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2025 году зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита у двух взрослых и одного ребенка, пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.
За январь-июль 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 3 774 человека, в том числе 312 детей, ревакцинированы 2 067 человек, в том числе 100 детей.
В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
