Общество

Ярмарка меда проходит в Детском парке в Пскове

Ярмарка меда работает в Детском парке в Пскове сегодня, 8 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

На ярмарке представил свою продукцию ряд пчеловодов из разных уголков Псковской области: Печорского, Пыталовского и других муниципальных округов и районов.

Все желающие могут приобрести для себя или в подарок мед, пергу и различные изделия из воска, сувенирных кукол и украшения.

Своими главными задачами на ярмарке организаторы ставят поддержку отечественных пчеловодов, оказание им содействия в реализации и рекламе медовой продукции, а жителям города Пскова и гостям областного центра - в обеспечении высококачественными продуктами питания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова, производители меда лучше, чем кто-либо, знают о целебных свойствах различных его сортов.

«Ярмарка меда в Детском парке – это замечательный шанс проконсультироваться со знатоками и отыскать самое полезное и душистое медовое лекарство! Сторонникам здорового образа жизни и просто сладкоежкам стоит уже планировать посещение ярмарки. Ведь это уникальная возможность выбрать продукт из большого количества сортов меда и других ценных продуктов, которые будут представлены на ярмарке», - подчеркнули в администрации.

Ярмарка будет работать в Детском парке с 8 по 10 августа с 10:00 до 19:00.