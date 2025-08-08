Общество

Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода

На выходных погода в Псковской области ожидается достаточно теплая, летняя, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем +18 - +23, +20 - +25 градусов днем. Если в субботу днем погода преимущественно должна быть без осадков, то в воскресенье и дальше возможны кратковременные дожди», - рассказала Тала Нещадимова.

Она добавила, что ночные температуры будут достигать +8 - +13 градусов. В утренние часы возможны туманы.

Специалист уточнила, что отдых на природе вполне возможен.

«Пойти в лес с палатками можно. Однако порывы ветра при грозах будут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому палатки надо ставить в специально отведенных для этого местах, а также учитывать все правила поведения на природе в летнее время», - заключила Тала Нещадимова.