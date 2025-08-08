Общество

Специалисты Псковской области в сфере государственной молодежной политики приглашаются на семинар

Специалисты в сфере государственной молодежной политики приглашаются к участию в образовательном семинаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотография: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Семинар пройдет 25-28 сентября в городе Печоры Псковской области, на базе Паломнического центра Свято-Успенского Печерского монастыря.

Программа Семинара реализуется в очном и дистанционном форматах в течение 4 дней и включает в себя: церемонии и закрытия и вручения сертификатов о прохождении программы Семинара, обучающие стратегические сессии, лекции, панельные дискуссии, мастер- классы, разработку проектов, консультации с модераторами и другие форматы.

Принять участие могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие государственную молодежную политику, имеющие опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики от 3 лет (координаторы в сфере молодежной политики, специалисты, ответственные за реализацию государственной молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях).

Регистрация до 18 августа 2025 года.