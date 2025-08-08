Общество

Наталья Федорова встретилась с крупными аграриями деревни Похвальщина Псковского района

В рамках серии встреч с аграриями Псковского района глава района Наталья Федорова посетила СПК (колхоз) «Передовик» в деревне Похвальщина 9 августа. Об этом Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Колхоз «Передовик» является старейшим сельскохозяйственным предприятием Псковской области. Аграрии производят мясо-молочную продукцию и разводят крупный рогатый скот. Во встрече принял участие председатель Владимир Никитин. Общение с главой района прошло в полях, где в то время производилась заготовка кормов.

«Механизаторы выгадывают даже не дни, а часы сухой погоды. График кормозаготовки ощутимо сдвинулся вправо: если раньше сезон по кормам завершали в августе, то в этом году уйдут в сентябрь. Однако, как заверил руководитель, опасений недобрать нужного объема к зиме нет, средняя урожайность зеленой массы на полях предприятия составляет 200 центнеров с гектара», — отметила Наталья Федорова.

«Как рассказал Владимир Евгеньевич, никаких панических настроений нет и не может быть, коллектив работает с полной отдачей и заинтересованностью в результате. И уже готовятся к севу озимых. Удивительного оптимизма и трудолюбия у нас земляки! Доброй погоды и хорошего урожая пожелала коллективу СПК (колхоз) "Передовик" в завершении встречи. К слову, на полях десятки аистов – у них своя заготовка корма», — заключила Наталья Федорова.

Колхоз уже начал уборку зерновых. Переувлажнение и нестабильная погода привели к тому, что во время сева специалисты были вынуждены заменить ряд участков, избегая низменных зон. Чтобы не остаться без урожая, разрабатывали стратегии. Сейчас понятно, что это дало положительные результаты, рассказали аграрии.