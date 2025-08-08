Общество

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» подарит летние призы псковским авторам

Команда российской онлайн-энциклопедии совершенствует бонусную программу для авторов, распространив ее на разделы на языках народов России, и приготовила летние подарки для новых авторов. Сейчас энциклопедия развивается на 21 языке народов России, и все ее разделы вовлечены в геймификацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы используем геймификацию как инструмент для работы с мотивацией авторов. Надеемся, что наша программа будет способствовать созданию новых статей, а обновленная энциклопедия позволит пользователям познакомиться с особенностями мировоззрения, традициями и обычаями, присущими разнообразным культурам России», — рассказал генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Писать статьи, вносить правки и получать баллы и призы можно на русском, алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, калмыцком, коми, коми-пермяцком, ливвиковском, марийском, мокшанском, саха, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском и эрзянском языках. Тематика статей не ограничивается.

«При этом мы будем очень рады, если авторы примут решение написать о своем регионе, делая вклад в создание уникального банка знаний для будущих поколений», — говорит Владимир Медейко.

Бонусная программа «Рувики» для авторов запустилась в конце 2024 года. К ней можно подключиться через Личный кабинет, авторизировавшись на платформе. Призы делятся на два типа: баллы, которые можно обменивать на денежные сертификаты по своему выбору, и возможность получать награды — виртуальные знаки успеха, которые выделяют опытных авторов на платформе.

С 4 по 18 августа 2025 года за участие в редактировании «Рувики» можно получать повышенные баллы. Пользователи могут соревноваться в наградах не только создавая статьи, но и дополняя материалы РУВИКИ через внесение правок в существующие тексты.

«Что мы ждем от авторов "Рувики"? Глубокие знания, умение объяснять сложные вещи простым языком, логично и структурировано, готовность делиться опытом, вносить правки и писать статьи. Интеллектуальное волонтерство — это возможность делиться своим опытом и компетенциями. Мы очень ценим вклад каждого автора и благодарим участников не только в рамках нашего сообщества, но и через возможность зарабатывать призы», — поясняет Владимир Медейко.

Проект «Рувики» объявлен на РИФ-2023. Российская интернет-энциклопедия объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором РУВИКИ, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные ценности площадки: достоверность, открытость, удобство и технологичность. В РУВИКИ внедрен искусственный интеллект, который позволяет пользователям находить точный ответ на свой вопрос, пересказывать его в разных стилях и сокращать объёмные материалы до ключевой выжимки.