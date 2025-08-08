Общество

Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района

Жители Торошинской волости Псковского района отметили 161 год с момента образования поселения сегодня, 9 августа. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава Псковского района лично поздравила торошинцев с праздником их малой Родины. Традиционно прошли народные гуляния, в которых люди участвовали семьями. Гости торжества увидели большой праздничный концерт, на котором ведущие рассказали истории почти всех населенных пунктов волости. На сцене выступили артисты Тямшанского Дома культуры, а также казаки и байкеры. Работала и зона детских развлечений.

«На этой земле много активных людей, которые свои силы и таланты вкладывают в ее развитие: общественники, волонтеры, активисты ТОСов, люди самых разных профессий. С большим удовольствием отметила их старания. "Золотым юбилярам" - замечательная семья Васильевых - Олег Викторович и Людмила Алексеевна, супругам от имени губернатора вручила медаль "50 лет совместной жизни"», - рассказала глава района.

От районного Собрания депутатов к жителям обратился и отметил отличившихся Владимир Яников. Свои слова поздравлений соседям передал депутат Карамышевской волости Александр Николаев. Земляков поприветствовали глава волости Алевтина Пылева и директор Торошинской школы Алевтина Кирсанова.

«С праздником, Торошинская волость! Процветания, благополучия, успехов, мира и добра жителям сельского поселения!» - в заключение пожелала Наталья Федорова.