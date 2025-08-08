Общество

В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.

Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.

«Данным законопроектом предлагается закрепить предоставление отпуска для предпенсионеров, то есть работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, в частности, предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Миронов сообщил, что в настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает дополнительные дни отпуска для инвалидов, и проектом предлагается распространить это право на работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, пишет РИА Новости.

«В стране свыше семи миллионов предпенсионеров. Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться. Убежден, что дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников», — добавил лидер партии.

Гусев, комментируя инициативу, рассказал, что предпенсионеры стоят на пороге нового этапа жизни, и авторы проекта хотят, чтобы этот переход был комфортным.