Сферум поможет псковским школьникам в подготовке к экзаменам и самостоятельным

Сферум предоставляет школьникам инструменты для общения с одноклассниками и педагогами, самостоятельной работы, подготовки к экзаменам и совместного разбора учебных тем. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала старший методист Регионального центра информационных технологий Псковской области Людмила Гультяева.

«Для учеников это прежде всего учебные чаты, в которых можно поддержать связь с одноклассниками и педагогами, получать организационные сообщения, обмениваться учебными материалами. Ученик также может пользоваться инструментами для самостоятельной работы, подготовки к экзаменам и совместного разбора темы на интерактивной доске», — рассказала Людмила Гультяева.

По ее словам, внутри образовательной среды доступны сразу несколько сервисов для учебы и дополнительного взаимодействия.

«Сферумом были разработаны такие сервисы, как "Поступай" и "Про уроки", также есть "Помощник ученика", "Переменка", "Награды", то есть все материалы собраны в них, они верифицированы Федеральным институтом педагогических измерений, который утвержден Рособрнадзором», — отметила специалист.

Дополнительную информацию школьники могут получать с помощью чат-бота - помощника «Рувики».

«Кроме того, существует еще чат-бот - помощник "Рувики". Он дает доступ к данным интернет-энциклопедии Рувики, а познавательная игра "Переменка" позволяет отдохнуть и провести время с пользой», — рассказала Людмила Гультяева.

Отдельная возможность связана с культурным досугом. Через чат-бот «Пушкинская карта» школьники могут узнать о событиях, которые проходят в регионе.

«А запустив чат-бот "Пушкинская карта", можно узнать об интересных событиях нашего региона, которые можно посетить, воспользовавшись данной картой», — добавила специалист.

В Псковской области также несколько лет реализуется проект по подготовке девятиклассников к основному государственному экзамену по математике. Система отправляет каждому девятикласснику и его учителю математики индивидуальное приглашение со ссылкой на цифровой урок.

«Цифровой урок – это разработанный нашим региональным центром информационных технологий сервис, который предоставляет возможность сочетать этапы традиционного занятия с применением дистанционных форм обучения путем удаленного подключения учащихся к работе с контентом с помощью домашнего компьютера, смартфона или планшета», — пояснила Людмила Гультяева.

По ее словам, на «Цифровом уроке» размещены обучающие контрольные работы по математике, а по каждой теме разработана итоговая контрольная работа с автоматической проверкой.