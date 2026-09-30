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Возможности платформы Сферум раскрыла псковичам специалист

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Сферум предоставляет педагогам набор инструментов для организации учебного процесса: чаты с учениками и родителями, видеозвонки, онлайн-занятия, интерактивная доска, сбор файлов, а также сервисы для домашних заданий, тестов и викторин. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала старший методист Регионального центра информационных технологий Псковской области Людмила Гультяева.

«Да, педагоги могут использовать Сферум для организационной коммуникации и отдельных учебных задач. Наша система "электронный дневник", одна из первых в стране, была интегрирована со Сферумом в MAX. И, соответственно, у нас появляются автоматические чаты, которые помогают взаимодействовать участникам образовательного процесса. В частности, там доступны чаты с родителями и учениками, а также чат сотрудников организации», — рассказала Людмила Гультяева.

По словам специалиста, Сферум позволяет педагогам не только общаться с участниками образовательного процесса, но и проводить отдельные учебные мероприятия дистанционно.

«В чатах можно обсуждать текущие вопросы и обмениваться материалами. Для работы с учебным материалом предусмотрены, в частности, видеозвонки для дистанционных занятий, консультаций, встречи или родительские собрания. Интерактивная доска. На ней можно размещать текст, изображения, таблицы, схемы, другие материалы. А участники могут работать с ними совместно», — отметила Людмила Гультяева.

Отдельный инструмент — сервис «Сбор файлов». С его помощью педагог может собрать в одном месте работы учеников, документы родителей или материалы для проекта.

«Можно воспользоваться интерактивной доской, чтобы обучение велось как в настоящем классе, что актуально, например, во время дистанционного обучения во время карантина. Также можно использовать дополнительный сервис "Сбор файлов", чтобы собрать в одном месте работы учеников, документы от родителей или материалы к проекту», — пояснила специалист.

В Сферуме также появились инструменты для планирования и учебной практики.

«Недавно был создан и запущен один из сервисов, который называется "Напоминатель". Это сервис планирования и отправки напоминаний, например, о дне рождения, домашнем задании, или можно каждому педагогу сделать свое напоминание. Помощник ученика и еще один сервис, который называется "Поступай", это сервисы для учебной практики и подготовки, в том числе к экзаменам», — рассказала Людмила Гультяева.

Кроме того, педагоги могут выдавать домашние задания и проверять их, а также создавать викторины и тесты.

В Псковской области Сферум также используется для проведения онлайн-уроков. Обучающийся видит ссылку на урок и расписание в электронном дневнике и может подключиться к занятию дистанционно.

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