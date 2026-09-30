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Мы не лечим отдельную болезнь — начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн

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В Псковском госпитале для ветеранов войн функционируют два основных направления медицинской помощи: амбулаторное и стационарное. Об этом рассказал начальник учреждения Сергей Белявский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, в рамках амбулаторной помощи работает консультативно-диагностическое отделение, укомплектованное необходимыми специалистами. «У нас есть практически все необходимые консультанты. Мы выстраиваем свою консультативную помощь таким образом, чтобы закрыть основные потребности ветеранской группы», — отметил Сергей Белявский и подчеркнул, что подбор консультантов обусловлен спецификой фронтовых повреждений, потребностями перед реабилитацией, а также необходимостью работы с коморбидными состояниями, характерными для старшего поколения.

Второе направление - стационар. Основными стационарными отделениями являются реабилитационное с круглосуточным пребыванием и гериатрическое.

«Мы единственная медицинская организация в Псковской области, где реабилитация оказывается в амбулаторных условиях, условиях дневного и круглосуточного стационара. У нас пациент может двигаться по этой вертикали. У нас комплексный подход. Мы не лечим отдельный симптом, отдельную болезнь. Мы берем человека такого, как он есть, со всеми его проблемами. И уже дальше, в зависимости от того набора, который у него имеется, вся команда специалистов будет принимать участие в решении этих проблем», - заключил начальник госпиталя.
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