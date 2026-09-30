В Псковском госпитале для ветеранов войн функционируют два основных направления медицинской помощи: амбулаторное и стационарное. Об этом рассказал начальник учреждения Сергей Белявский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, в рамках амбулаторной помощи работает консультативно-диагностическое отделение, укомплектованное необходимыми специалистами. «У нас есть практически все необходимые консультанты. Мы выстраиваем свою консультативную помощь таким образом, чтобы закрыть основные потребности ветеранской группы», — отметил Сергей Белявский и подчеркнул, что подбор консультантов обусловлен спецификой фронтовых повреждений, потребностями перед реабилитацией, а также необходимостью работы с коморбидными состояниями, характерными для старшего поколения.

Второе направление - стационар. Основными стационарными отделениями являются реабилитационное с круглосуточным пребыванием и гериатрическое.