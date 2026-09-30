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Россельхознадзор пресек ввоз 3,5 тонны корма для животных в Псковской области

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Инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз 3,5 тонны корма для кошек и собак через российско-белорусскую границу в деревне Долосцы Себежского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и происхождение товара. Инспекторы также зафиксировали нарушение указания Россельхознадзора. Поставщик привез корма для непродуктивных животных, которые произвело итальянское предприятие. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции данного предприятия в Российской Федерации с 23 марта 2023 года.

Таможенные органы запретили перемещение 3,5 тонны кормов по таможенной территории ЕАЭС. Сотрудники межрегионального управления оформили акт о возврате груза и вернули товар в Республику Беларусь.

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