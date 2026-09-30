 
Общество

«В фокусе»: Геннадий Иойлев об актуальных вызовах и новациях системы образования Пскова

0

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Сегодня в фокусе внимания ведущего Артема Татаренко будут актуальные вызовы и новации системы образования города Пскова.  

Гость студии – заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев. До назначения на этот пост в феврале текущего года он долгое время возглавлял управление образования города. Что изменилось в его взгляде на городское образование после перехода на новую должность? Видны ли ему «сверху» проблемы, которые из кресла начальника управления не были заметны? Какова кадровая ситуация в сфере образования по Пскову? Не «перегорают» ли учителя от повышенной нагрузки? Какие школы областного центра в ближайшее время ждет капремонт? Следует ли ждать открытия новых учреждений образования? 

Об этом и не только – в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026