«В фокусе»: Геннадий Иойлев об актуальных вызовах и новациях системы образования Пскова

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Сегодня в фокусе внимания ведущего Артема Татаренко будут актуальные вызовы и новации системы образования города Пскова.

Гость студии – заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев. До назначения на этот пост в феврале текущего года он долгое время возглавлял управление образования города. Что изменилось в его взгляде на городское образование после перехода на новую должность? Видны ли ему «сверху» проблемы, которые из кресла начальника управления не были заметны? Какова кадровая ситуация в сфере образования по Пскову? Не «перегорают» ли учителя от повышенной нагрузки? Какие школы областного центра в ближайшее время ждет капремонт? Следует ли ждать открытия новых учреждений образования?

Об этом и не только – в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.