Общество

Игорь Дитрих: Учителя и директора активно занимаются подготовкой школ к 1 сентября

Школы Бежаницкого, Дедовичского, Локнянского и Опочецкого муниципальных образований готовы к началу учебного года, заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Школы в моем районе отремонтированы в прошлом году, сейчас кое-где косметические ремонты проводятся, все идет по плану, планируются генеральные уборки, учителя и директора школ активно этим занимаются. И я считаю, что 1 сентября детки пойдут в школу без всяческих проблем», – сказал Игорь Дитрих.

Напомним, ранее Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая.