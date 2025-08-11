Общество

Игорь Дитрих: Следующим этапом могут стать ограничения в школах по аксессуарам

Материальное неравенство между учениками может проявляться не только в форме одежды. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя новый стандарт школьной формы, который представило Минпросвещения РФ.

«Сама форма навряд ли устранит видимость более обеспеченных и менее обеспеченных, потому что для этого есть другие атрибуты и украшения, которые под запрет не попадают. А так я "за" форму, пускай ее будет несколько вариантов», – сказал Игорь Дитрих.

Депутат предположил, что на другие атрибуты также в скором времени обратят внимание, в первую очередь в целях безопасности.

«По поводу других атрибутов: украшений, цепочек, мы к этому тоже придем. Потому что в свое время, в Советском Союзе, были ограничения для детей по кольцам, сережкам, галстукам. И это было связано именно с безопасностью детей. Не потому что нельзя носить украшения, а потому что кольцом на пальце можно зацепиться за перила, еще за что-то и повредить палец. На высоких и тонких шпильках можно попасть в расщелину на полу и сломать ногу, цепочкой или галстуком, который не на резинке, можно получить удушение. Поэтому первый шаг по форме сделан и разработан, чтобы она была и безопасная, и дышащая, и комфортная. Я думаю, что следующим этапом будут определенные оправданные ограничения по другим аксессуарам, по обуви, украшениям», – добавил Игорь Дитрих.