Общество

Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На этот раз обсудили вопросы благоустройства территории и создания ТОС из числа инициативных жителей. Вместе мы сможем сделать улицу уютнее и комфортнее! Спасибо каждому, кто принял участие в дискуссии — ваше мнение важно!» - написал Антон Мороз.

Ранее по обращениям жителей бвл выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной.