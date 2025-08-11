Псковcкая обл.
Общество

Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской

11.08.2025 17:13|ПсковКомментариев: 0

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

«На этот раз обсудили вопросы благоустройства территории и создания ТОС из числа инициативных жителей. Вместе мы сможем сделать улицу уютнее и комфортнее! Спасибо каждому, кто принял участие в дискуссии — ваше мнение важно!» - написал Антон Мороз. 

Ранее по обращениям жителей бвл выполнен ямочный ремонт на Любятовской набережной.

Источник: Псковская Лента Новостей
