Наталья Федорова осмотрела школы Псковского района на готовность к учебному году

Глава Псковского района Наталья Федорова продолжает осматривать образовательные учреждения, которые завершают подготовку к новому учебному году. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В этот раз она осмотрела Родинскую среднюю общеобразовательную школу и Торошинскую среднюю общеобразовательную школу.

«Родинская средняя общеобразовательная школа – крупное учреждение нашего района: обучаются 470 учеников, в трех филиалах дошкольного образования занимаются 320 воспитанников. Вместе с директором Сергеем Ворониным осмотрели учебные кабинеты, холлы 1 и 2 этажа, спортзал - его обновили к учебному году», - отметила Наталья Федорова.

Сергей Воронин показал новое оборудование для уроков ОБЖ и технологии, средства на которые также выделены из районного бюджета, а также небольшие, но необходимые обновления в зоне столовой – ремонт подсобных помещений. Наталья Федорова добавила, что педагогический коллектив образовательного учреждения состоит из 24 человек, из них 10 – молодые педагоги до 35 лет.

В Торошинской средней общеобразовательной школе, где главу Псковского района встретил директор Алевтина Кирсанова, новый учебный год начнут 91 ученик, в детском саду «Радость» – 15 воспитанников. На средства районного бюджета капитально отремонтирован учебный класс, выполнены мероприятия по пожарной безопасности, произведена замена электросветильников, установлено ограждение, убраны аварийные деревья, система отопления подготовлена к зимнему периоду. Алевтина Кирсанова отметила, что штат педагогических работников укомплектован на 100%, образовательное учреждение к 1 сентября готово.