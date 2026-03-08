 
Борис Елкин: Именно женщины закладывают основы будущего

Воспитанием детей, женщины закладывают основы будущего. Такое мнение высказал в своем поздравлении с Международным женским днем глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!  Приход весны всегда ассоциируется у нас с вами – такими же цветущими, лучезарными и неповторимыми. Вы не просто украшаете собой наш город, вы наполняете его жизнью. Ваш талант, трудолюбие и безграничная любовь к своему делу делают наш общий дом лучше и уютнее. Именно вы, дорогие женщины, закладываете основы будущего. Воспитываете детей, учите их добру, передаёте традиции. Вы созидаете не только в семьях, но и на рабочих местах, в общественных советах, в благотворительных проектах. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что делаете наш город таким, каким мы его любим! Желаю вам оставаться всегда молодыми душой, сиять красотой и притягивать счастье. Пусть дома вас ждёт уют, а на работе – уважение и поддержка. Будьте здоровы и безмерно любимы!» - сказал Борис Елкин.

Напомним, что сегодня отмечается Международный женский день.

