Общество

Новгородские врачи спасли юную псковичку с редким заболеванием

Новгородские врачи спасли 15-летнюю псковичку с редким заболеванием желудка, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Полина из Пскова на каникулах гостила у бабушки в Великом Новгороде. В один из дней у нее сильно заболел живот, а потом поднялась температура. При обращении в Новгородскую областную детскую клиническую больницу ее обследовали, врачи выявили перфоративную язву желудка — редкое для детского возраста заболевание.

При перфорации желудочное содержимое попадает в брюшную полость. Отсутствие своевременного хирургического лечения может привести к перитониту.

Через час после госпитализации Полине провели операцию лапароскопическим методом, который обеспечивает быстрое восстановление и оставляет малозаметные рубцы.

Оперировал врач хирург Артем Вавилов, ассистировал на операции Бахром Мухамедов, врач-анестезиолог Дмитрий Ларин.

После операции девочка быстро пошла на поправку. Сейчас Полина находится дома и чувствует себя хорошо.