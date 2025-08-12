Общество

Природоохранный прокурор: Множество земель сельхозназначения стали напоминать лес

В Псковской области распространена незаконная вырубка древесины на землях сельхозназначения. Об этом рассказал Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Несанкционированные свалки — это одна из основных проблем региона. Сейчас также стоит серьезная проблема — это рубка древесины на землях сельхозназначения, собственность на которые не разграничена. Эти земли остались от колхозов, к сожалению, сейчас они уже чем-то стали напоминать лес. Многие несознательные граждане и организации решили на этом заработать. Сейчас активно с данными фактами боремся во взаимодействии с правоохранительными органами», — рассказал Юрий Кравченко.

Он отметил, что подобных «серых пятен» на карте Псковской области много. При этом арендаторы лесного фонда работают по прозрачным механизмам и под соответствующим надзором.