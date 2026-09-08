 
Общество

На острове Дятлинка в Великих Луках просят поставить новые игровые площадки

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Вопросы газификации населенных пунктов, расселения аварийного жилья и развития спортивной инфраструктуры в Великих Луках обсудил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский с руководством и сотрудниками ООО «Транснефть – Балтика». Об этом парламентарий сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

К разговору также присоединились депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Вопросы поднимались самые разные — и городские, и те, которые касаются жителей ближайших населенных пунктов.

Одна из важных тем — газификация деревень Дубрава и Макоедово. Участники встречи обсудили, на каком этапе сейчас находится эта работа и какие шаги необходимы, чтобы жители получили возможность подключиться к газу. 

Говорили и о расселении аварийного жилья в Великих Луках. «Для людей это один из самых чувствительных вопросов, поэтому важно разбираться с каждым конкретным случаем и понимать перспективы», — подчеркнул Александр Козловский. 

Отдельно сотрудники предприятия обратили внимание на территорию у дома №11 по улице Комсомольской. Жители хотели бы благоустроить здесь парковку, но для начала необходимо установить, кому принадлежит земельный участок и каким образом можно юридически оформить проведение работ. Договорились этот вопрос проработать.

 

Прозвучало и предложение по развитию одной из главных спортивных точек Великих Лук — острова Дятлинка. «Сегодня это место активно используется для тренировок и отдыха, и есть запрос на установку дополнительных площадок для спортивных игр. Идея хорошая, будем обсуждать возможности ее реализации», — резюмировал парламентарий.

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