В РФ разрабатывают безопасное средство от ожирения

Ученые Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета разрабатывают безопасное средство от ожирения на основе дигидрокверцетина, добываемого из лиственницы, сообщила директор института Галина Раменская.
Дигидрокверцетин - это мощный природный антиоксидант, который добывают из древесины сибирской лиственницы.
Ранее российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В них предлагается ввести новый диагноз - «сверхожирение». Перед подготовкой к операции таким пациентам рекомендуется похудение не менее чем на 5%, пишет РИА Новости.