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В РФ разрабатывают безопасное средство от ожирения

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Ученые Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета разрабатывают безопасное средство от ожирения на основе дигидрокверцетина, добываемого из лиственницы, сообщила директор института Галина Раменская.

Дигидрокверцетин - это мощный природный антиоксидант, который добывают из древесины сибирской лиственницы.

«Растения – это кладезь активных веществ, которые можно использовать по-новому. Например, дигидрокверцетин из лиственницы раньше применяли только как антиоксидант, а сейчас наши ученые совместно с зарубежными коллегами изучают его способность снижать вес. В будущем это может стать безопасным средством от ожирения», - сказала Раменская.

Ранее российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В них предлагается ввести новый диагноз - «сверхожирение». Перед подготовкой к операции таким пациентам рекомендуется похудение не менее чем на 5%, пишет РИА Новости

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