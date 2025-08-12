Общество

Нужно больше разнообразия аттракционов в Пскове — многодетный отец

Правительству Псковской области и администрации города Пскова нужно уделять больше внимания общественным пространствам, а сферу развлечений предоставить инвесторам. Такое мнение озвучил многодетный отец, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я думаю, что органам местного самоуправления, органам государственной власти надо все-таки не в сторону парков развлечений думать, а об организации детских, спортивных площадок, мест массового скопления людей. То есть о реализации программы "Комфортная городская среда" в том виде, в котором она, в принципе, сейчас реализуется. Мы все помним историю нескольких лет давности, когда у нас взяли и спилили все детские площадки, а вместо них не появилось практически ничего. Вот это большая беда была для города Пскова. Повторюсь, органам местного самоуправления надо смотреть в этом направлении, а не играть в догонялки с частными инвесторами в том, кто больше инвестирует», - отметил Алексей Кириллов.

Он подчеркнул, что в Пскове есть несколько мест, куда можно было бы приложить руки как инвесторам, так и государственной власти.

«Что касается старых площадок, Летний сад, Детский парк, старое колесо обозрения, безусловно, хотелось бы, чтобы муниципалитет тоже принимал участие и эти площадки как-то модернизировал, но мы же прекрасно понимаем, что это достаточно затратная история, и муниципалитету есть, куда потратить эти денежные средства, а развлекательные центры - это, наверное, история какого-то инвестирования, частного бизнеса» - добавил Алексей Кириллов.

Как отец пятилетнего ребенка, он заметил, что в парке «Волшебная гора» не так много развлечений для детей малого возраста.

«Нужно больше разнообразия аттракционов, потому что, например, для младшего возраста внизу площадки там всего два аттракциона стоит. Для среднего возраста тоже там всего ничего, но это уже вопрос творческий», - заключил Алексей Кириллов.