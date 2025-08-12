Общество

«Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 августа.

Гость студии - Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним основные аспекты деятельности спецпрокуратуры, а также наиболее острые вопросы, характерные для Псковской области в сфере экологии. Чем занимается Псковская природоохранная межрайонная прокуратура? Каковы итоги ее работы с начала 2025 года? Как обстоят дела в сфере обращения с ТКО в настоящее время по сравнению с прошлым годом? Каково состояние преступности в экологической сфере на территории региона? Об этом и не только - в эфире.