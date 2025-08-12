Псковcкая обл.
Общество

В МВД рассказали об схеме обмана детей телефонными мошенниками

13.08.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят деньги родителей на счета мошенников, говорится в материалах МВД.

Согласно данным, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры.

Желая забрать "приз", девочка открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция. «По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному», - говорится в материалах.

Отмечается, что позже с несовершеннолетней связалась мошенница и в результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru