«Постскриптум»: Эскалация в Иране, «теплый» парламентский час и конец клана Брячака 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум».

Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Атака США и Израиля на Иран – новая эскалация ближневосточного конфликта.

Уход Брячака – политическое потрясение недели.

Было жарко – парламентский час по теплу в областном Собрании

«Дело Повторейко»: новые детали и перевод на домашний арест

ТК «Магеллан» будет снесен: так решил апелляционный арбитражный суд.

В политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

Начало программы в 13.04. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.