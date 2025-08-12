Общество

Сергей Вострецов: Сегодня многодетная семья — вопрос стратегической безопасности страны

Многодетная семья сегодня — это не только личный выбор родителей, но и вопрос стратегической безопасности страны, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя очередное предложение расширить меры поддержки семей с детьми.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб положительно оценила предложение увеличить декретные выплаты на второго и третьего ребёнка. Инициатива, разработанная старшим научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александром Ларионовым, предполагает, что при рождении второго ребёнка выплаты по уходу за ребёнком должны составлять 60% от среднего дохода и выплачиваться в течение 2,5 лет, а после рождения третьего — 80% на протяжении трёх лет.

По словам Бессараб, подход должен быть дифференцированным: «Чем больше у семьи детей, тем больше должно быть социальных гарантий».

Депутат отметила, что государство уже расширяет систему льгот: увеличены пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, внесены изменения в пенсионный учёт для матерей, а также рассматривается возможность начисления пособий по всем местам работы матери, если она трудится у нескольких работодателей.

Свою позицию по этому вопросу высказал и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов: «Сегодня многодетная семья — это не только личный выбор родителей, но и вопрос стратегической безопасности страны. Если мы хотим, чтобы Россия развивалась, чтобы в экономике было кому работать, а в армии — кому служить, мы должны создавать для таких семей условия, при которых рождение второго, третьего и четвёртого ребёнка не превращается в подвиг. Поддержка должна быть не только в виде разовых выплат, но и в комплексной системе — жильё, медицина, образование, трудовые гарантии, гибкие графики работы. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда будут на стороне тех, кто растит новое поколение россиян. И наша задача — добиваться, чтобы социальные гарантии росли быстрее, чем инфляция и цены, иначе все благие намерения останутся на бумаге».

Обсуждение инициативы продолжается, и профсоюзы намерены активно участвовать в выработке механизмов, которые сделают поддержку многодетных семей не декларацией, а реально работающей системой, заключили в СОЦПРОФ.