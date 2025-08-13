Общество

Александр Козловский: Великие Луки становятся центром притяжения разработчиков, инвесторов и молодых талантов

Великие Луки уверенно заявляют о себе как о точке притяжения передовых технологий и межрегионального сотрудничества, написал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Инновационный центр «Сколково»

Технопарк «Электрополис», являясь региональным оператором фонда «Сколково», вышел на новый уровень партнерства – вместе с коллегами из Удмуртии команда технопарка создает инновационный альянс, который объединит ресурсы и компетенции Поволжья и Северо-Запада.

«Это не просто соглашение, а шаг к формированию единого пространства высоких технологий, где Великие Луки становятся важным центром притяжения для разработчиков, инвесторов и молодых талантов», - подчеркнул Александр Козловский.