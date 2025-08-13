Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Внесение изменений в закон о тишине. Нужны ли нам штрафы за шум пылесоса в вечернее время?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Псковской области с января 2025 года максимальный штраф за нарушение тишины был увеличен до 30 тысяч рублей. В закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внесены поправки, и теперь граждане, впервые нарушившие тишину, заплатят штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей вместо 1–3 тысяч рублей, а должностные лица — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей вместо 3–5 тысяч рублей, юридические лица — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей вместо 5–7 тысяч рублей.

Если физическое лицо неоднократно подвергалось административному наказанию за аналогичные нарушения в течение года, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностное лицо за аналогичные повторные нарушения закона заплатит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юрлицо — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Псковской области запрет на нарушение тишины действует с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. Он распространяется на жилые дома, в том числе многоквартирные, на дворы, общественные места вроде улиц, парков и скверов, а также на садоводческие территории.

Теперь же в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, проведение строительных и ремонтных работ возможно в период времени с 09:00 до 19:00 в будние дни с обязательным перерывом в период с 13:00 до 15:00. Предусмотрены штрафы для нарушителей. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время. К шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных, включая продолжительный лай собак, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений». Все это будет поводом для привлечения к административной ответственности, если законопроект примут.

То есть, если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, или собака будет встречать вас с работы радостным лаем, то это могут посчитать нарушением и выписать штраф. Нужны ли Пскову изменения в законе о тишине? Готовы ли псковичи к дополнительным ужесточениям этого закона? Стоит ли псковичам перейти на ручную стирку и задуматься о покупке пылесосов с глушителями? Что о внесении изменений в закон о тишине думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Референт пресс-службы УМВД России по Псковской области Ольга Робина сообщила статистику обращений граждан по поводу нарушений закона о тишине и рассказала, какие меры воздействия оказываются на нарушителей правопорядка.

«В случае поступления сообщения о нарушении тишины сотрудники полиции прибывают на место происшествия, фиксируют факт нарушения, проводят профилактическую беседу с нарушителем и при необходимости составляют протокол об административном правонарушении. Нарушение статьи 2.2 закона Псковской области об административных правонарушениях влечёт предупреждение или наложение административного штрафа, на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц от десяти до двадцати тысяч рублей. За этот год по статье 2.2 составлено 265 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрено 209 административных материалов, по результатам которых 151 лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, 35 в виде административного штрафа».

Депутат областного Собрания, координатор реготделения ЛДПР и автор регионального законопроекта о тишине Антон Минаков уверен, что инициатива коллег из федерального парламента для Псковской области неактуальна, так как те временные ограничения, которые были приняты в действующем законе о тишине, создавались с учетом интересов самих псковичей. Он также рассказал, какие последствия ждут тех, кто закон о тишине нарушает.

«Я, как автор законопроекта о тишине, который приняли в январе этого года, считаю, что данная инициатива для Псковской области неактуальна, потому что временные рамки совсем другие. Запрет на шум с 23.00 – это слишком позднее время, поскольку в своём законопроекте я писал ограничения до 20.00, а также ограничения с 13.00 до 15.00. Это время было взято, исходя из обращений граждан, которые говорили, что у них большие проблемы. Они не могут уложить днём спать детей. Также вечером они приходят домой, когда хочется всей семьёй отдохнуть, а в 22.00 могут начать сверлить. Поэтому я считаю, что в Псковской области мы установили в январе этого года оптимальное временное ограничение. Мы подняли минимальную сумму штрафов в три раза за нарушение закона. Стоит отметить, что количество обращений в региональное отделение сократилось в разы».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев не видит необходимости в принятии данной инициативы. Он считает, что законотворцы, внося подобные предложения, о последствиях не думали, ведь в законе о тишине есть две стороны — тот, кто шумит, и тот, кому этот шум мешает. По мнению Джемала Малышева, предложенные законодательные новации могут нарушить права одной из сторон.

«Вопрос не во времени, а в правоприменении, потому что очень сложно доказывать децибелы, определять шум и так далее. Большая разница между людьми. Есть молодёжь, для которой шум – это нормальное состояние и нормальный ход жизни, а есть люди старшего поколения, для которых шум – это стресс. В многоэтажных домах это трудно всё совместить. В общем, это непростой вопрос, но внимание всё-таки надо обращать на количество обращений и в какое время люди жалуются. Я считаю, что если нет явного острого запроса, что невозможно жить, то ничего трогать не надо. Законодательно отвечают на вопрос "что", но не пишут, как это сделать, и даже люди, которые понимают эти законодательные акты, тоже не очень сведущие в этих вопросах. Есть такая болезнь у людей, которые думают, что с помощью законов можно регулировать всё».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин предложенную коллегами из Госдумы инициативу - внести изменения в закон о тишине - актуальной не считает. Да, от жителей центрального района Пскова поступали жалобы на шум, и сам он периодически сталкивается с нарушителями тишины. Но в центре города, который представляет в гордуме депутат, подобные случаи неудивительны. Ведь именно в центральных районах более шумный ритм жизни и, по словам Юрия Бурлина, выбирая жилье в историческом центре, к подобному нужно быть готовым.

«Мне кажется, что это пока лишнее. Если человек находится в центре города или живёт на Октябрьском проспекте, то тут нужно быть немного наивным, чтобы думать, что будет совсем тихо, как в деревне. Поступали жалобы на музыку во время 9 Мая, Дня города и вообще на все праздники. Надо быть в балансе, мы всё-таки живём в городе со всеми его плюсами и минусами, поэтому тут главное не перегибать палку».

Председатель комитета по молодежной политике Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин часто сталкивается с нарушителями закона о тишине. По его словам, есть те соседи, которые шумят в неположенное время, но по просьбе чаще всего готовы ситуацию исправить, хотя на компромисс идут далеко не все.

«У нас соседи выше шумят и в ночное время, и в то время, когда нужно укладывать ребёнка. Они могут в час ночи музыку слушать, могут в это время бегать дети. Порой это мешает. Недавно проснулся от того, что услышал разговор соседей сверху. Мы не вызываем полицию, потому что понимаем, что если, условно, дети бегают, то это дети, им не прикажешь сидеть. Был и случай, который вынудил нас вызвать полицию. Соседи по лестничной клетке шумели, их спор перешёл из словесного к физическому, скажем так. Поэтому приходится принимать и такие меры».

Экс-заместителю председателя Псковского областного Собрания, бывшему руководителю региональной общественной организации «Дети войны» Геннадию Бубнову штрафы за шум бытовой техники не пришлись по душе. По его мнению, наших законотворцев «хлебом не корми», дай оштрафовать.

«Во всяких кафе музыка ревёт, люди возмущаются, пишут, что не дают спать сутками, всю ночь шумят, а тут ещё узаконят до 23.00, значит, будут и дальше шуметь. Поэтому я считаю, что как было, так надо и оставить. У Думы как хобби стало людей штрафовать, я это не совсем понимаю. Как только проходит сессия, то обязательно поднимают штрафы, поэтому я не знаю, работают ли эти законы».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов считает, что инициатива о внесении изменений в закон о тишине «на грани маразма» и не имеет полутонов, поэтому категорически против ее принятия.

«У нас всегда перекосы либо в одну сторону, либо в другую. Как жили раньше без этих регламентов – непонятно. Люди раньше как-то между собой договаривались и по ремонту, и по всему прочему. Все законодатели рассчитывают на какие-то идеальные условия, но на самом деле это далеко не так. Здесь главное не дойти до маразма. Но мне кажется, что люди уже сходят с ума, перегибают. Когда нет реальных инициатив, нет реального движения, каких-то дел, а их миллион на самом деле, люди начинают из пальца высасывать какую-то дурь и этой дурью заниматься».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов по поводу необходимости внесения изменений в закон о тишине — в основном, совпали, все они выступили против. Некоторые наши собеседники говорили о том, что эта инициатива, как и многие другие, вносимые законотворцами в Госдуму в последнее время — популистская. А многие называли дополнительные штрафы за превышение шума бытовой техникой перебором, и ведь действительно, одно дело применение штрафных санкций к тем, кто организует несанкционированный ночной клуб в квартире многоэтажки, а другое дело штрафовать за шум фена или пылесоса, который до утра явно не продлится.

Александра Братчикова