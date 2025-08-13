«Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Внесение изменений в закон о тишине. Нужны ли нам штрафы за шум пылесоса в вечернее время?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В Псковской области с января 2025 года максимальный штраф за нарушение тишины был увеличен до 30 тысяч рублей. В закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внесены поправки, и теперь граждане, впервые нарушившие тишину, заплатят штраф от 3 тысяч до 4 тысяч рублей вместо 1–3 тысяч рублей, а должностные лица — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей вместо 3–5 тысяч рублей, юридические лица — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей вместо 5–7 тысяч рублей.
Если физическое лицо неоднократно подвергалось административному наказанию за аналогичные нарушения в течение года, то штраф составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностное лицо за аналогичные повторные нарушения закона заплатит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юрлицо — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Напомним, что в Псковской области запрет на нарушение тишины действует с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. Он распространяется на жилые дома, в том числе многоквартирные, на дворы, общественные места вроде улиц, парков и скверов, а также на садоводческие территории.
Теперь же в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, проведение строительных и ремонтных работ возможно в период времени с 09:00 до 19:00 в будние дни с обязательным перерывом в период с 13:00 до 15:00. Предусмотрены штрафы для нарушителей. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время. К шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных, включая продолжительный лай собак, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений». Все это будет поводом для привлечения к административной ответственности, если законопроект примут.
То есть, если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, или собака будет встречать вас с работы радостным лаем, то это могут посчитать нарушением и выписать штраф. Нужны ли Пскову изменения в законе о тишине? Готовы ли псковичи к дополнительным ужесточениям этого закона? Стоит ли псковичам перейти на ручную стирку и задуматься о покупке пылесосов с глушителями? Что о внесении изменений в закон о тишине думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».
Референт пресс-службы УМВД России по Псковской области Ольга Робина сообщила статистику обращений граждан по поводу нарушений закона о тишине и рассказала, какие меры воздействия оказываются на нарушителей правопорядка.
Депутат областного Собрания, координатор реготделения ЛДПР и автор регионального законопроекта о тишине Антон Минаков уверен, что инициатива коллег из федерального парламента для Псковской области неактуальна, так как те временные ограничения, которые были приняты в действующем законе о тишине, создавались с учетом интересов самих псковичей. Он также рассказал, какие последствия ждут тех, кто закон о тишине нарушает.
Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев не видит необходимости в принятии данной инициативы. Он считает, что законотворцы, внося подобные предложения, о последствиях не думали, ведь в законе о тишине есть две стороны — тот, кто шумит, и тот, кому этот шум мешает. По мнению Джемала Малышева, предложенные законодательные новации могут нарушить права одной из сторон.
Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин предложенную коллегами из Госдумы инициативу - внести изменения в закон о тишине - актуальной не считает. Да, от жителей центрального района Пскова поступали жалобы на шум, и сам он периодически сталкивается с нарушителями тишины. Но в центре города, который представляет в гордуме депутат, подобные случаи неудивительны. Ведь именно в центральных районах более шумный ритм жизни и, по словам Юрия Бурлина, выбирая жилье в историческом центре, к подобному нужно быть готовым.
Председатель комитета по молодежной политике Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин часто сталкивается с нарушителями закона о тишине. По его словам, есть те соседи, которые шумят в неположенное время, но по просьбе чаще всего готовы ситуацию исправить, хотя на компромисс идут далеко не все.
Экс-заместителю председателя Псковского областного Собрания, бывшему руководителю региональной общественной организации «Дети войны» Геннадию Бубнову штрафы за шум бытовой техники не пришлись по душе. По его мнению, наших законотворцев «хлебом не корми», дай оштрафовать.
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов считает, что инициатива о внесении изменений в закон о тишине «на грани маразма» и не имеет полутонов, поэтому категорически против ее принятия.
В сегодняшней программе мнения наших экспертов по поводу необходимости внесения изменений в закон о тишине — в основном, совпали, все они выступили против. Некоторые наши собеседники говорили о том, что эта инициатива, как и многие другие, вносимые законотворцами в Госдуму в последнее время — популистская. А многие называли дополнительные штрафы за превышение шума бытовой техникой перебором, и ведь действительно, одно дело применение штрафных санкций к тем, кто организует несанкционированный ночной клуб в квартире многоэтажки, а другое дело штрафовать за шум фена или пылесоса, который до утра явно не продлится.
Александра Братчикова