Общество

Большинство псковских родителей учат детей кибербезопасности при покупке смартфона — опрос

Большинство жителей Псковщины (62%) знакомят детей с основами интернет-безопасности, как только у них появляется первый смартфон. Такие данные приводят экосистема МТС и онлайн-платформа Авито. Взрослые учат детей не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому личные данные.

Фотография: Freepik / автор jcomp

Почти треть (32%) опрошенных родителей в регионе начинают обучать детей цифровой безопасности еще до покупки телефона. Меньшинство (4%) — после первого неудачного опыта в интернете (например, столкновение с фишингом). При этом большинство родителей (77%) в первую очередь объясняют подрастающему поколению, что в интернете нельзя переходить по подозрительным ссылкам, сообщать личные данные (паспорт, пароли, данные банковской карты и др.) (76%) и передавать посторонним доступ к аккаунту (64%).

В основном, родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое дети проводят онлайн. Так, 29% взрослых ограничивают и время, и контент, 22% — время. Чуть меньше, 21% принявших участие в исследовании, просят ребенка регулировать свое время. 16% ограничивают контент для детского просмотра (включают родительский контроль), 12% — не ограничивают ребенка ни в чем.

В среднем, псковичи готовы разрешить своим детям активно пользоваться цифровыми платформами с 11 лет. Интересно отметить, что чем старше родители, тем выше этот показатель: для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет.

Родители отметили, что в среднем их дети проводят на онлайн-платформах чуть больше трех часов в день. Больше всего времени они уделяют видеохостингам (40%), игровым площадкам и онлайн-играм (28%), сервисам коротких видео (24%), мессенджерам (24%), социальным сетям (23%), онлайн-кинотеатрам (12%), платформам для онлайн-шопинга, таким как маркетплейсы (10%), а также музыкальным стримингам (6%).