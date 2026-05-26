«Искусство видеть возможности»: Александр Котов поздравил бизнес-сообщество с Днём предпринимательства

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил всех причастных с Днем российского предпринимательства, сообщили в пресс-службе Собрания.

«Предпринимательство – не просто сфера экономики, а настоящее искусство видеть возможности вместо трудностей и создавать новое. Для предпринимателя движение вперед – жизненный и профессиональный принцип», — отмечает Александр Котов.

Благодаря этому, по мнению депутата, предпринимательская деятельность является движущей силой экономического и социального прогресса, объединяя интересы бизнеса, общества и государства.

«Даже в условиях серьезных вызовов времени вы не останавливаетесь на достигнутом. Вы открываете новые предприятия, создаете рабочие места, производите востребованную продукцию и предоставляете качественные услуги, внедряете инновационные технологии и улучшаете инфраструктуру. Все это вносит огромный вклад в устойчивое развитие региона и страны», — комментирует парламентарий.

Как отмечает Александр Котов, современное российское предпринимательство — это не только стремление к прибыли, но и высокая социальная ответственность:

«Вы поддерживаете местные инициативы, оказываете благотворительную помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, участвуете в социальных проектах, поддерживаете культуру, спорт и образование. Такая позиция заслуживает глубокого уважения».

Также Александр Котов поблагодарил всех за преданность, инициативность и патриотизм.