 
Общество

Михаил Ведерников: Вклад МСП в псковскую экономику превышает 25%

0

Вклад малого и среднего предпринимательства составляет свыше 25% внутреннего регионального продукта. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем поздравлении с Днем российского предпринимательства в Мах.

«В нашем регионе действует более 21 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудится почти каждый третий работающий житель области, а вклад МСП составляет свыше 25% внутреннего регионального продукта. Предприниматели создают современные производства, развивают креативные направления и туризм, внедряют новые технологии, выходят на новые рынки и открывают рабочие места», - сообщил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что президентский нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» помогает бизнесу развиваться, запускать проекты, повышать производительность и укреплять позиции на рынке.

 
«За каждым успешным делом стоят труд, смелость, ответственность и ежедневная самоотдача. От развития бизнеса напрямую зависит благополучие тысяч семей и качество жизни Псковской области. Благодарю всех предпринимателей за вклад в развитие региона, инициативу и созидательную энергию. Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, надёжных партнёров, новых возможностей и успешной реализации самых смелых идей!» - заключил глава региона.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026