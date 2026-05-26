Михаил Ведерников: Вклад МСП в псковскую экономику превышает 25%

«В нашем регионе действует более 21 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудится почти каждый третий работающий житель области, а вклад МСП составляет свыше 25% внутреннего регионального продукта. Предприниматели создают современные производства, развивают креативные направления и туризм, внедряют новые технологии, выходят на новые рынки и открывают рабочие места», - сообщил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что президентский нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» помогает бизнесу развиваться, запускать проекты, повышать производительность и укреплять позиции на рынке.