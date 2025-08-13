Общество

В Псковской области увеличилась площадь зарастания борщевиком Сосновского

Зарастание земель сельскохозяйственного назначения борщевиком Сосновского на 43 земельных участках общей площадью 6 460 гектар выявили на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западного межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Управлением Россельхознадзора правообладателям земельных участков объявили восемь предостережений и выдали 18 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации.

За аналогичный период 2024 года было выявлено зарастание сельхозугодий борщевиком Сосновского на 37 земельных участках общей площадью 3007 га, по которым Управлением Россельхознадзора было выдано 26 предостережений и 8 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.

Управление Россельхознадзора обращает внимание хозяйствующих субъектов, что президентом РФ подписан Федеральный закон от 31.07.2025 № 294-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который обязывает владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.

Согласно статье 4 указанного закона, опасные виды инвазивных (чужеродных) растений - жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала и распространение и численность которых создают угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.